Il nuovo allenatore del Barcellona sarà Ronald Koeman: l’olandese ha già indicato de Ligt come obiettivo e propone un super scambio alla Juventus.

È partita la rivoluzione interna al Barcellona, iniziata nell’immediatezza della sconfitta epocale contro il Bayern Monaco. Dopo aver esonerato Setien, Bartomeu ha deciso di affidare la panchina blaugrana a Ronald Koeman. L’attuale CT dell’Olanda sembra aver già indicato ai catalani il primo obiettivo per la prossima campagna acquisti: Matthijs de Ligt. Per riuscire a convincere la Juventus a privarsi del centrale classe ’99, il Barcellona sembra disposto a sacrificare una delle sue stelle, proponendo lo scambio. Tutti i dettagli dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, caccia al colpo dal Barcellona | Lotta con le big

Calciomercato Juventus, Koeman vuole de Ligt | Il Barcellona offre Griezmann

Un anno fa la Juventus ed il Barcellona si contendevano il cartellino di de Ligt, in uscita dall’Ajax. Alla fine fu la volontà del giocatore a propendere per l’approdo in bianconero: a seguito di un accordo da oltre 75 milioni di euro. Ad un anno di distanza il fallimento della società catalana in Europa è stato fragoroso e ha portato ad un cambio a livello di gestione tecnica. Sulla panchina blaugrana ci sarà Ronald Koeman che ha trovato nella difesa il punto debole della squadra. Ritorna di moda, quindi, il nome di de Ligt per il Barcellona. Ritornerebbe a maggior ragione con l’eventuale approdo di Paratici nel club blaugrana. Ieri è uscita alla ribalta l’indiscrezione di un interesse dei catalani per il Ds bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un grande ex nello staff di Pirlo | Le ultime

Il Barcellona potrebbe offrire alla Juventus uno scambio con Griezmann, cioè il grande colpo della scorsa campagna acquisti blaugrana. L’attaccante francese è arrivato nella capitale catalana a seguito del pagamento della clausola da 120 milioni con l’Atletico Madrid. La valutazione attuale dei due giocatori sarebbe pressoché identica, mentre il nodo maggiore potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Nella Juventus, infatti, de Ligt guadagna 7,5 milioni netti a stagione e invece Griezmann ne percepisce 18 di milioni a stagione con il Barcellona. Se i bianconeri dovessero riuscire a superare lo scoglio ingaggio, l’operazione potrebbe spiccare il volo.

L’arrivo di Koeman sulla panchina del Barcellona rilancia il nome di de Ligt per la difesa: i catalani sembrano pronti ad offrire uno scambio con Griezmann.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, clamorosa idea Verratti | Un big sul piatto

Juventus, intervento de Ligt | Comunicato UFFICIALE del club

Calciomercato Juventus, si libera il top | ‘Assist’ di Pogba