Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Ronaldo | Il PSG spinge!

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è più così scontato: dall’Inghilterra rivelano che i bianconeri abbiano fissato il prezzo, c’è il PSG.

La rivoluzione tecnica della Juventus potrebbe essere solamente all’inizio. A seguito dell’eliminazione dalla Champions League, Andrea Agnelli ha preso il timone di comando e ha deciso di interrompere bruscamente il progetto Sarri. Il presidente bianconero ha scelto Pirlo come allenatore da cui ripartire e, ora, potrebbe rivoluzionare la squadra anche sul mercato. Perfino Cristiano Ronaldo non sarebbe più considerato incedibile dalla Juventus che, come rivelano in Inghilterra, avrebbe fissato il prezzo. Sotto ci sarebbe l’interesse del PSG.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Higuain | Il ‘ricatto’ dell’argentino!

Calciomercato Juventus, il PSG vuole Ronaldo | Fissato il prezzo

Come rivelato dal ‘Sun’, la Juventus avrebbe fissato a 54 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, il prezzo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri stanno pensando di fare a meno del fuoriclasse portoghese, con Pirlo pronto a valutare le alternative. Su ‘CR7’, poi, ci sarebbe il PSG. Il club parigino, che ora è impegnato nella scalata alla Champions League, l’anno prossimo potrebbe puntare sul massimo esperto della competizione: Cristiano Ronaldo. Valutazioni in corso a Torino, ma il numero ‘7’ bianconero potrebbe anche essere sacrificato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Koeman ‘chiama’ de Ligt al Barça | Scambio shock

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il City lo scarica | Scambio e soldi per Lautaro!