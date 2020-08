Continuano le voci di mercato per l’attacco della Juventus. Dalla Spagna recenti indiscrezioni parlano di un accordo imminente con il bomber dell’Arsenal.

Andrea Pirlo (Getty Images)

Continua il toto mercato per l’attacco della Juventus. Dopo le voci sempre più insistenti sull’addio di Higuain, la dirigenza bianconera è al lavoro per garantire un ‘top player’ in avanti per il neotecnico Andrea Pirlo.

Dalla Spagna si parla di un imminente accordo dei bianconeri con Alexandre Lacazette, attaccante francese in forza all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, vicino l’accordo con Lacazette

Lo stallo nelle trattative per Zapata e Milik, e la recente dichiarazione dell’agente di Paulo Dybala, circa il rinnovo del suo assistito, hanno indotto la dirigenza della Juventus a rompere gli indugi per l’attaccante dell’Arsenal.

Approdato a Londra nel 2017 per 53 milioni di sterline dal Lione, Lacazette ha messo a segno 48 reti in 228 presenze con la maglia dei ‘Gunners’, affiancando Aubameyang nel super attacco dell’Arsenal. Proprio l’imminente rinnovo stellare di Aubameyang con i londinesi (accordo da 15 milioni di sterline), avrebbe spinto il nazionale francese a cambiare aria. La Juventus appare la candidata numero 1 per il bomber di origini guiadlupensi. L’accordo appare ormai imminente.

