Calciomercato, Allegri-Barcellona non è finita | La clausola riapre tutto

Sono giornate importanti per il futuro di Massimiliano Allegri, che ha finito il suo anno sabbatico che si è voluto prendere dopo l’esonero dalla Juventus ed è pronto a rientrare in pista. Il suo contratto con i bianconeri è scaduto lo scorso 30 giugno e ora è a tutti gli effetti libero e pronto a una nuova avventura.

Ci sono tante panchine ancora in bilico nelle big ma probabilmente sarà fondamentale attendere la fine delle competizioni europee per capire se ci sono i presupposti per tornare ad allenare. Allegri è stato accostato più volte al PSG, ma non ci sono solo loro in corsa.

Calciomercato, clausola mette a rischio Koeman: Allegri osserva la situazione del Barcellona

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Barcellona avrebbe ormai optato per Koeman come allenatore ma ci sarebbe una clausola che potrebbe compromettere il suo futuro in Blaugrana. Nella prossima primavera ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo presidente e ciò potrebbe portare anche a dei cambiamenti in panchina.

Secondo lo statuto del club, infatti, in caso di cambio di società il successore di Bartomeu può interrompere in maniera unilaterale il rapporto con il nuovo allenatore. L’arrivo di Koeman sembra ormai cosa fatta ma in futuro potrebbero arrivare novità importanti.

Può esserci dunque una nuova opportunità per Max Allegri, che potrebbe rientrare a sorpresa sulla panchina catalana a campionato in corso.

