Calciomercato Juventus, clamorosa idea Verratti | Un big sul piatto

La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo e pensa al colpo Verratti. Sul piatto potrebbe esserci un big per convincere il PSG



Non è stata una stagione esaltante per la Juventus, che a causa degli alti e bassi è crollata in tre competizioni su quattro. Il nono scudetto consecutivo rappresenta sicuramente un traguardo importante ma non è bastato per trattenere Maurizio Sarri, il quale è stato esonerato per fare spazio al debuttante Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in campo per il nuovo portiere | I dettagli

Calciomercato Juventus, il PSG su Douglas Costa: può essere una pedina per arrivare a Verratti

Ora le attenzioni sono tutte incentrate sul calciomercato visto che la modifica della rosa reciterà un ruolo fondamentale nella prossima stagione. Douglas Costa sembrerebbe tra i calciatori in uscita e su di lui ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in campo per il nuovo portiere | I dettagli

La Juventus potrebbe sfruttare questa situazione per provare ad arrivare a Marco Verratti. Si pensa a un’offerta che comprenderebbe il brasiliano più l’aggiunta di circa 28-30 milioni di euro, anche se l’affare risulta difficile se non impossibile.

I francesi ritengono incedibile il proprio centrocampista anche se Verratti potrebbe essere attratto dall’esperienza italiana con Andrea Pirlo in panchina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Dybala rifiuta | Lo United tenta lo scambio con Lautaro!

Calciomercato Juventus, non solo Inter | Anche i bianconeri su Messi!