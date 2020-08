Calciomercato Juventus, assalto al Real Madrid | Tutti i dettagli

Per Zinedine Zidane non è più un insostituibile e il rinnovo potrebbe non arrivare. La Juventus pronta a fiondarsi su Marcelo

Con il Real Madrid ha scritto pagine indimenticabili di storia. Innumerevoli i trofei alzati al cielo, tutti da protagonista, ma ora il tempo di Marcelo con i ‘merengues’ potrebbe essere terminato. Il terzino brasiliano starebbe valutando le opzioni per il rinnovo, ma l’idea sarebbe quella di cederlo entro questa estate. A rivelarlo è Todofichajes.net, secondo cui la Juventus, in cerca proprio di un laterale basso di piede mancino, potrebbe così tornare a bussare alla porta di Florentino Perez. Anche dalla Premier League ci sarebbe un certo interesse per il classe ’88.

Marcelo, la possibile offerta Juve

I bianconeri potrebbero avanzare la propria offerta al Real, la cui richiesta potrebbe essere intorno ai 18-20 milioni. I campioni d’Italia potrebbero spingersi fino ai 12 milioni circa, ma soltanto dopo aver ceduto Alex Sandro. L’ex Porto è infatti in uscita dai bianconeri, che prima di andare all’assalto di un nuovo terzino sinistro vorrebbero liberare lo slot attualmente occupato sulla corsia sinistra di difesa. A spingere per il madrileno potrebbe essere, da parte della ‘Vecchia Signora, anche Cristiano Ronaldo, molto legato al brasiliano ai tempi in cui giocava a Madrid.

Insomma, il Real non pare intenzionato ad andare oltre con Marcelo e la Juventus potrebbe approfittare di tale situazione per avanzare un’offerta tutto sommato vantaggiosa e portare in rosa un calciatore che contribuirebbe ad aumentare il livello qualitativo.

