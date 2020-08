La posizione di Dybala all’interno della Juventus rimane fragile ed il Real Madrid tenta l’assalto: proposto uno scambio con due giocatori.

La Juventus potrebbe essere chiamata a sacrificare uno dei propri gioielli sul mercato, in modo da avere le risorse necessarie per rinforzare la rosa. L’indiziato numero uno, in questo senso, sembra essere Paulo Dybala. L’argentino è quasi completamente ammortizzato ed i bianconeri potrebbero mettere a segno una plusvalenza importante con la sua cessione. Il Real Madrid si è interessato alla ‘Joya’ e potrebbe offrire alla Juventus due giocatori per portare l’argentino da Zidane. Le ultime dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, ci prova il Real | Isco e James per Dybala!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Real Madrid avrebbe in mente di avanzare una clamorosa offerta alla Juventus. Il club campione di Spagna, infatti, sembra aver messo Paulo Dybala al primo posto della propria lista dei desideri. Per convincere i bianconeri a privarsi del proprio numero ’10’, il Real Madrid starebbe valutando di offrire due giocatori che potrebbero fare al caso di Andrea Pirlo. Sul piatto, le ‘Merengues’, potrebbero mettere Isco e James Rodriguez.

Due trequartisti al posto di una seconda punta come Dybala. Sia l’andaluso che il colombiano non rientrano più nei piani di Zidane e, invece, potrebbero essere utili in bianconero. Il tecnico bresciano, infatti, vorrebbe mettere Cristiano Ronaldo nelle migliori condizioni possibili a livello tattico e avere un assist-man alle sue spalle potrebbe essere la soluzione giusta. Il portoghese nutre grande stima sia nei confronti di Isco che di James e potrebbe essere felice di ritrovarli in bianconero.

RM

