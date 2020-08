Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sul possibile addio di Szczesny e il suo eventuale sostituto. Pirlo può convincere il big a trasferirsi a Torino

Nelle ultime indiscrezioni di calciomercato Juventus il protagonista è stato anche Wojciech Szczesny, il numero uno della porta bianconera. Motivo? A quanto pare il Manchester United era ed è ancora molto interessato al suo acquisto, tanto da prospettargli un ingaggio altissimo – sui 12 milioni di euro – in previsione della partenza del deludente De Gea. Il club presieduto da Andrea Agnelli non ha messo in conto la cessione del polacco, che sei mesi fa ha rinnovato fino al giugno 2024, tuttavia in caso di offerta importante (minimo 30 milioni) comincerebbe senz’altro a prenderla in grande considerazione.

Calciomercato Juventus, Donnarumma se parte Szczesny: Pirlo decisivo

Per sostituire Szczesny, a Torino da tre stagioni, la Juventus potrebbe puntare tutto su ‘Gigio’ Donnarumma. L’estremo difensore di Castellammare di Stabia è ancora in trattativa col Milan per il prolungamento del contratto in scadenza fra un anno. Mino Raiola, che discute coi rossoneri pure della permanenza di Ibrahimovic (l’ultima richiesta sarebbe di circa 7 milioni netti fino a giugno 2021), pretende quantomeno la conferma dello stipendio attuale – 6 milioni più uno di bonus – e forse l’aggiunta di una clausola risolutiva a una cifra non troppo alta. Donnarumma è legato alla società ora di Elliott e per questo spera che venga trovata un’intesa, dall’altra parte c’è lo stesso Raiola che preferirebbe spostarlo altrove, ovvero in un club che gioca la Champions e punta a vincere. Magari proprio alla Juventus, con la quale vanta eccellenti rapporti.

Nel caso si arrivasse a una rottura tra il famoso agente e il Milan, Paratici potrebbe partire subito all’assalto con una offerta da 30 milioni di euro più una contropartita tecnica, o in alternativa con una proposta di scambio alla pari. Bernardeschi un nome valido per i rossoneri. Andrea Pirlo e il suo non trascurabile ‘appeal’, invece, potrebbe scendere in campo per convincere Donnarumma a chiudere il capitolo Milan e ‘sposare’ la Juve.

