Dalla Spagna, uno dei big del Manchester City avrebbe rotto con Guardiola: il giocatore si sarebbe già offerto a Juventus e Real Madrid.

Sono tempi duri, anche per il tecnico più imitato del mondo. L’inattesa eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Lione, ha gettato delle ombre su Pep Guardiola. Con la guida del catalano, infatti, il Manchester City ha speso quasi 800 milioni in quattro anni e non è mai riuscito a raggiungere le semifinali di Champions. Oltre alle polemiche, ora potrebbe aggiungersi un nuovo grattacapo per Guardiola: uno dei big dei ‘Citizens’ vorrebbe cambiare aria. Dalla Spagna rivelano come il giocatore si sia già offerto a Real Madrid e Juventus.

Calciomercato Juventus, de Bruyne ha rotto con Guardiola | Contatto con i bianconeri!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Kevin de Bruyne si sarebbe stancato di Guardiola e avrebbe deciso di lasciare il Manchester City in caso di conferma del tecnico. Il centrocampista belga, diventato probabilmente il miglior interprete del ruolo sul panorama europeo sotto la gestione del catalano, è pronto a cambiare aria. De Bruyne, prosegue il portale iberico, si sarebbe già offerto a Real Madrid e Juventus.

Nonostante la volontà del giocatore, potrebbe essere molto complicato per la Juventus arrivare al centrocampista di Drongen. Per riuscire ad acquistarlo dai ‘Citizens’ occorrono almeno 100 milioni di euro, ma l’ingaggio rimane il problema principale. De Bruyne, infatti, guadagna 21 milioni di euro netti a stagione con il club inglese: una cifra non sostenibile dai bianconeri. Il club piemontese sta già lavorando per abbassare il proprio monte ingaggi e aggiungere un esborso ‘monstre’ significherebbe andare sicuramente in negativo nei prossimi bilanci di esercizio.

