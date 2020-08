Calciomercato Inter, sogno Messi possibile | Zhang pronto a intervenire

Sono giornate e ore fondamentali per il futuro di Lionel Messi, che non è mai stato così lontano dal Barcellona. Zhang prepara la mossa clamorosa!

È una giornata cruciale per il futuro dell’Inter, che affronterà lo Shakhtar Donetsk per la semifinale di Europa League e in palio ci sarà un posto per la finale di venerdì prossimo contro il Siviglia, che ieri sera ha staccato il pass battendo per 2-1 in rimonta il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo in campo per il nuovo portiere | I dettagli

Calciomercato Inter, Messi verso l’addio e Zhang fa sognare i tifosi

Queste sono ore calde per i nerazzurri anche per un altro tema, ovvero quello riguardante Lionel Messi. La società è ormai da diversi mesi tra le papabili per l’acquisto dalla Pulce e da ieri rimbalza la voce in tutto il mondo riguardo un suo addio sempre più probabile visti gli screzi con la dirigenza e il pesante ko con il Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Suarez verso la rescissione | Occasione per la Serie A!

Messi e il Barcellona non erano mai stati così lontani e, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, se l’argentino dovesse salutare ci sarebbe l’Inter pronta a collaborare con gli sponsor per effettuare un’operazione storica e di portata mondiale. Non manca la concorrenza: anche il Manchester City sembrerebbe seriamente interessato.

Per il Corriere della Sera, facendo delle percentuali per il futuro di Messi spunta fuori un 25% di possibilità di vederlo all’Inter, 35% ai Citizens o al Barcellona e 5% al PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Dybala rifiuta | Lo United tenta lo scambio con Lautaro!

Calciomercato Juventus, non solo Inter | Anche i bianconeri su Messi!