Calciomercato Inter, novità su Allegri | “Ha già l’accordo”

Nonostante l’ottima stagione, il futuro di Conte non è ancora stabilito e arrivano importanti novità sul fronte Allegri: “Ha già un accordo di massima”.

La Juventus potrebbe non essere l’unica società italiana a cambiare allenatore nonostante la vittoria di un trofeo importante. Anche in casa Inter, infatti, si sta valutando il futuro di Antonio Conte. Al tecnico salentino potrebbe non bastare nemmeno la vittoria dell’Europa League per guadagnarsi la riconferma. Le dichiarazioni a seguito della partita con l’Atalanta non sono piaciute alla proprietà nerazzurra, che potrebbe decidere di cambiare allenatore. In pole position c’è anche il profilo di Massimiliano Allegri, sul quale arrivano importanti novità.

Calciomercato Inter, Allegri si allontana | “Ha l’accordo col PSG”

In caso di mancata conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, uno dei nomi più gettonati per i nerazzurri è quello di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo Paolo Paganini, però, ha rivelato che il tecnico toscano avrebbe già una nuova squadra: “Il PSG ha l’accordo con Allegri”. Nonostante l’ottimo cammino in Champions League, quindi, i parigini potrebbero esonerare Tuchel per affidare la panchina all’ex allenatore della Juventus.

Potrebbe tirare un sospiro di sollievo Conte, perché l’alternativa principale alla sua guida tecnica potrebbe essere fuori dai giochi. Non è un mistero, infatti, che Marotta sia un grande estimatore di Allegri. L’indole aziendalista del tecnico toscano piace molto all’ad nerazzurro, finito troppo spesso bersaglio delle critiche di Conte. Una mancanza di rispetto che potrebbe costare cara all’allenatore salentino, ma in quel caso, a sostituirlo, non sarà Massimiliano Allegri.

