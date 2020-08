Calciomercato Milan, piano di Raiola | Scambio con il Napoli!

Durante i colloqui con Mino Raiola, potrebbe essere emersa una possibilità di mercato per il Milan: ipotesi di scambio con il Napoli.

Nelle ultime settimane i summit fra la dirigenza del Milan e Mino Raiola si sono intensificati. Sul tavolo ci sono i rinnovi di Donnarumma ed Ibrahimovic, entrambi assistiti dall’agente italo-olandese. Fra i vari discorsi sul rinnovo, però, sembra essere emersa una possibilità di mercato per i rossoneri. Raiola, d’altronde, non è nuovo a piani orditi per rilanciare i giocatori che segue con la propria agenzia. Questa volta, potrebbe aver offerto al Milan Hirving Lozano.

Calciomercato Milan, Raiola offre Lozano | Scambio con Leao

Potrebbe esserci la mano di Raiola dietro ad un’operazione che il Milan starebbe valutando di mettere in atto nelle prossime settimane. Durante i colloqui per i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma, il celebre agente sembra aver proposto alla dirigenza rossonera il cartellino di Hirving Lozano. L’esterno messicano, che ha faticato nella sua prima esperienza in Serie A, piace molto al Milan, ma è considerato troppo costoso. Il Napoli, infatti, lo ha pagato circa 40 milioni di euro l’estate scorsa. Raiola, però, sembra aver pensato a tutto.

Mino Raiola, agente di Lozano, sembra aver proposto al Milan di intavolare uno scambio con il Napoli. L’attaccante messicano potrebbe arrivare agli ordini di Pioli, mentre i rossoneri offrirebbero il cartellino di Rafael Leao. Il portoghese potrebbe essere una figura capace di intrigare molto Gattuso, che sembra nutrire stima nei suoi confronti. Lo scambio fra Lozano e Leao potrebbe essere una buona soluzione per entrambi i club, che vedrebbero rilanciati due talenti su cui hanno investito molto e, allo stesso tempo, potrebbero rinforzarsi sul mercato. Dietro tutto questo, c’è la mano di Raiola.

