Calciomercato Juventus, la Roma soffia il bomber | Incontro fissato!

La Juventus cerca il colpo in attacco ma potrebbe aprirsi una lotta in Serie A. Il club prova a soffiare il bomber: incontro fissato!

Dopo una stagione di alti e bassi, la Juventus si è messa subito al lavoro per provare ad effettuare una sorta di rivoluzione in vista della prossima annata. I bianconeri hanno bisogno di una svolta dopo che per due edizioni consecutive della Champions League sono arrivate delle eliminazioni evitabili contro squadre che, almeno sulla carta, sembravano inferiori.

Un anno fa ha pagato Massimiliano Allegri mentre quest’anno è toccato a Maurizio Sarri, che è stato esonerato per fare spazio ad Andrea Pirlo. L’impressione però è che ci voglia anche una sorta di rivoluzione nella rosa per garantire maggiore qualità e anche nuovi stimoli.

Calciomercato Juventus, la Roma si inserisce per Milik: lunedì l’incontro

Fabio Paratici ora è concentrato sul reparto offensivo, visto che nell’organico è presente solo una prima punta vera, ovvero Gonzalo Higuain, che sembrerebbe comunque nella lista dei partenti. Per questo motivo si cerca un sostituto che, come successo a Napoli, potrebbe essere Arkadiusz Milik.

Per l’attaccante polacco però non c’è solo la Juventus a trattare. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, infatti, su di lui si sarebbe inserita anche la Roma che vorrebbe battere i bianconeri e avrebbe fissato un incontro per lunedì.

Domani dunque sarà una giornata cruciale per la Roma sia dal punto di vista societario che per Milik, visto che è previsto anche il closing per l’arrivo di Friedkin.

