Calciomercato Juventus, non solo Inter | Anche i bianconeri su Messi!

L’estate del 2021 potrebbe essere quella dell’uscita di Lionel Messi dal Barcellona: sull’argentino, oltre che all’Inter, ci sarebbe anche la Juventus.

Il fallimento tecnico del Barcellona sembra aver scosso Lionel Messi, apparso affranto come non mai durante l’intervallo con il Bayern Monaco. Il malessere del fenomeno argentino è palese da diversi mesi e potrebbe portare all’addio dal club catalano nella prossima estate. Nel giugno del 2021, se volesse, Messi potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. Nelle ultime settimane, il numero ’10’ argentino è stato accostato a più riprese all’Inter. Oltre ai nerazzurri, però, potrebbe esserci anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, futuro Messi | Ci sono anche i bianconeri!

Secondo quanto riportato da ‘DonDiario’, ci sarebbe anche la Juventus fra le possibili destinazioni di Lionel Messi nel caso in cui decidesse di lasciare il Barcellona. La ‘Pulga’, infatti, potrebbe liberarsi a parametro zero nell’estate del 2021. La suggestione di vedere il fuoriclasse argentino in Serie A si arricchisce di un’altra pretendente, oltre all’Inter. Il numero ’10’ del Barcellona, dopo una vita come rivale, potrebbe trovarsi in squadra con Cristiano Ronaldo. Un’eventualità tanto remota quanto suggestiva, che potrebbe realizzarsi nella prossima estate.

Lo scenario, però, potrebbe anche essere differente. Il 30 giugno 2021, infatti, scadrà anche il contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus ed i bianconeri potrebbero sostituire il portoghese direttamente con Lionel Messi. Una staffetta tra fuoriclasse che, dopo essersi succeduti nelle vittorie del Pallone d’Oro, potrebbero farlo anche in bianconero. Il portale spagnolo avanza cinque ipotesi per il futuro di Messi in caso di addio al Barcellona. Oltre a Juventus e Inter, ci sarebbero anche Manchester City, PSG e Newell’s Old Boys sul fantasista. Le due società italiane, però, potrebbero essere avvantaggiate dalle condizioni fiscali presenti nel ‘Belpaese’.

