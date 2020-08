Calciomercato Juventus, cessione Cristiano Ronaldo | Spunta la cifra

Le Juventus lavora per il futuro e tiene d’occhio la situazione di Cristiano Ronaldo. Spunta il prezzo per la possibile cessione

È stata una stagione difficile per la Juventus, che si è conclusa anzitempo rispetto alle previsioni della società. Le semifinali di Champions League non vedranno compagini italiane e l’eliminazione dei bianconeri dagli ottavi di finale ha subito portato a prendere dei provvedimenti, attraverso l’esonero di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, big di Serie A beffate | Il giocatore ha detto sì

Quando l’ex Chelsea è stato ingaggiato un anno fa, la società sperava di vivere un’annata da protagonista sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. Alla fine è arrivato il nono scudetto ma sono arrivati dei ko importanti nelle altre tre competizioni, per questo Andrea Agnelli ha deciso di ingaggiare Andrea Pirlo per la panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | I dettagli

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: calciatore non in vendita ma fissato il prezzo

Per avere il definitivo scossone, però, non basterà il cambio tecnico ma sarà fondamentale anche il calciomercato. Da giorni ormai si parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo e dell’interesse del Paris Saint-Germain, ma potrebbero arrivare novità in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Dybala | Nuovi contatti!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus non vorrebbe vendere il fenomeno portoghese ma potrebbe comunque cederlo in caso di offerte importanti. Le trattative potrebbero concretizzarsi se dovessero arrivare offerte superiori ai 60 milioni di euro.

In ogni caso il PSG sta facendo delle valutazioni e non sa se spingersi così tanto per un calciatore che va verso i 36 anni (che compirà a febbraio).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del papà

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Pogba | Paratici ci prova!