La Juventus si è messa all’opera per consegnare ad Andrea Pirlo i rinforzi giusti per non ripetere gli errori commessi quest’anno. Potrebbe profilarsi, dunque, un nuovo scambio con il Barcellona.

I rapporti tra la Juventus e il Barcellona sono molto buoni, alla luce dello scambio concretizzatosi in questa sessione di mercato: Pjanic ai blaugrana e Arthur in bianconero. Il neo-tecnico della Juve Andrea Pirlo potrebbe giocare con la difesa a tre e il centrocampo a cinque, ecco perché il club bianconero si è messo al lavoro per cercare giocatori adatti al nuovo modulo. Uno di questi è Junior Firpo, laterale sinistro ex Betis Siviglia.

Juventus, scambio con il Barça per Junior Firpo

Junior Firpo è stato acquistato dal Barcellona l’anno scorso dal Betis Siviglia per circa 18 milioni di euro. Al momento, la sua valutazione è di 28 milioni. La Juventus vorrebbe assicurare a Pirlo un terzino sinistro dalle spiccate qualità offensive ed è per questo che è disposta a mettere sul piatto il cartellino di Mattia De Sciglio, valutato 15 milioni di euro, con un conguaglio di 13 milioni cash che aggiungerebbe il club bianconero per “pareggiare” la richiesta del Barça. Firpo questa stagione ha disputato una ventina di partite tra Liga e Champions e indubbiamente non è uno dei calciatori-chiave della rosa blaugrana.

D’altra parte, farebbe molto comodo alla Juve uno dalle sue caratteristiche: infatti, si è parlato anche di Alex Telles del Porto per la fascia sinistra.

