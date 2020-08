Calciomercato, rescissione e addio | Pronto per la Juventus

La Juventus ha bisogno di un mercato importanti per rialzarsi dopo alcune prestazioni poco convincenti. Arriva il primo colpo: sarà subito a Torino!

È stata una stagione difficile per la Juventus, che ora deve fare cambi importanti per crescere nella nuova annata e tornare ad essere competitiva anche in Champions League. Maurizio Sarri ha portato il nono scudetto consecutivo, ma l’uscita con il Lione ha portato all’esonero e all’arrivo di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, big di Serie A beffate | Il giocatore ha detto sì

Lo staff tecnico dunque ha subito un ribaltone, ora le modifiche probabilmente riguarderanno anche la rosa visto che non si può attribuire l’intera colpa al solo Sarri che, seppur poco convincente sia dal punto dei vista dei risultati che del gioco, non aveva a sua disposizione tanti elementi di qualità per fare bene.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo scambio col Barcellona | I dettagli

Calciomercato Juventus, rescissione con il Barcellona per Arthur: arriva da subito

La prima mossa del nuovo calciomercato la Juventus l’ha realizzata già poco meno di due mesi fa, quando ha effettuato lo scambio con il Barcellona per l’acquisto di Arthur in cambio di Pjanic più 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Dybala | Nuovi contatti!

Ma quando arriverà il brasiliano? Il suo utilizzo potrebbe avvenire già dal primo giorno di preparazione, ovvero dal 24 agosto, in quanto dopo gli screzi con il club Blaugrana sarebbe stato raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale, che accelera il suo passaggio in bianconero.

Con Arthur arriva sicuramente un giocatore di qualità ma probabilmente potrebbe non bastare per garantire quel salto di qualità che cerca la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio del papà

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Pogba | Paratici ci prova!