Calciomercato Inter e Milan, addio James | Sfogo e annuncio ufficiale

Si accende il mercato delle big: il trequartista del Real Madrid James Rodriguez ha infatti dichiarato di voler lasciare i Blancos.

James Rodriguez, centrocampista del Real Madrid, dopo aver disputato due anni in prestito al Bayern Monaco è tornato alla Casa Blanca, dove però non ha brillato. Vicino al Napoli lo scorso anno -per quella che è stata una vera e propria telenovela di mercato-, il 10 colombiano non ha trovato molto spazio in questa stagione. Appena 14 presenze, di cui solo una post-lockdown, 728 minuti giocati e tanta amarezza per James. Il trequartista, infatti, ha rilasciato un’intervista a Daniel Habif, influencer messicano, per parlare del suo futuro e del suo stato d’animo.

Real Madrid, James Rodriguez vuole andare via

Non si è perso in banali chiacchiere James e ha esplicitamente detto di voler andar via: “E’ stata una delle stagioni più deludenti della mia carriera. E’ frustrante non giocare, so di essere in condizioni per poter scendere sempre in campo, ma per gli altri non è così, quindi è frustrante. Lo capirei se fossi un cattivo giocatore, ma sono una persone che vuole sempre giocare e vincere”. Chiaro riferimento a Zinedine Zidane, che non ha mai preso in considerazione l’idea di farlo giocare con continuità. E, infatti, James si è soffermato anche sul rapporto con il tecnico: “Quando vedi che non hai le stesse opportunità degli altri compagni è difficile. Volevo andarmene, ma il club non mi ha lasciato partire. Vorrei che i tifosi del Real si ricordassero della mia prima parte a Madrid, non di questa“.

Non poteva poi mancare qualche battuta sul suo futuro. James è stato cercato anche da Inter e Milan: “Non so dove andrò, anch’io vorrei saperlo. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo, ma voglio andare dove posso giocare e sentirmi felice“.

