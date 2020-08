Calciomercato Inter, cessione in Germania | Visite nei prossimi giorni

E’ vicina la cessione di Valentino Lazaro al Borussia Moenchegladbach. L’esterno di proprietà dell’Inter, in prestito al Newcastle, è vicino al ritorno in Germania.

Valentino Lazaro ha giocato in prestito al Newcastle da gennaio fino a fine stagione. L’esterno destro, di proprietà dell’Inter, ha disputato 13 partite in Premier League, andando anche in gol in un’occasione. Il club nerazzurro lo aveva prelevato dall’Hertha Berlino l’estate scorsa, per circa 20 milioni di euro. Tuttavia, le sole 6 presenze in sei mesi non hanno convinto l’Inter a puntare su di lui. Lazaro, però, ha ancora estimatori in Bundesliga e infatti secondo Fohlen Hautnah si è fatto avanti il Borussia Moenchegladbach. Non è ancora nota al formula per l’acquisto, ma Lazaro dovrebbe effettuare le visite mediche già nei prossimi giorni e poi raggiungere la sua nuova squadra.

