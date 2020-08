Calciomercato Inter, Dybala rifiuta | Lo United tenta lo scambio con Lautaro!

Dopo aver incassato il rifiuto di Dybala, il Manchester United ci prova anche con Lautaro: offerto il super scambio all’Inter.

Il destino di Lautaro Martinez, fino a poche settimane fa, sembrava scritto: sull’attaccante argentino c’era il forte pressing del Barcellona. Con gli ultimi ribaltoni all’interno dei quadri dirigenziali blaugrana, però, potrebbe essere sfumata definitivamente la trattativa con l’Inter. Le possibilità, quindi, che il ‘Toro’ prosegua la propria avventura in nerazzurro sembrano crescere di giorni in giorno. A scombinare nuovamente i piani potrebbe essere il Manchester United che, dopo aver incassato il ‘no’ di Dybala, potrebbe offrire uno scambio stellare all’Inter.

Calciomercato Inter, lo United ci prova | Offerto lo scambio Lautaro-Pogba!

Uno degli aspetti più positivi della prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è stata l’esplosione di Lautaro Martinez. Soprattutto nei primi sei mesi, l’attaccante argentino è stato spettacolare ed ha catturato l’interesse di grandi club come il Barcellona. Anche il Manchester United starebbe pensando al ‘Toro’ per rilanciare il proprio attacco, rimasto orfano nell’estate scorsa proprio dell’attuale compagno di reparto dell’argentino: Romelu Lukaku. Per convincere l’Inter a lasciar partire Lautaro, i ‘Red Devils’ potrebbero offrire uno scambio con Paul Pogba.

Nelle ultime settimane, infatti, lo United sembrava aver iniziato una trattativa con la Juventus per lo scambio fra il centrocampista francese e Paulo Dybala. Dopo aver incassato il rifiuto del numero ’10’ bianconero, però, il club inglese potrebbe aver virato su Lautaro Martinez. Attenzione, quindi, che Pogba potrebbe tornare in Italia ma non per vestire la maglia della Juventus: il campione del mondo potrebbe ritrovare Conte all’Inter.

Mentre la trattativa con la Juventus sembra essersi incagliata, lo United potrebbe aver virato su Lautaro: gli inglesi potrebbero offrire uno scambio secco fra l’attaccante argentino e Paul Pogba.

