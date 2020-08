In casa Inter si inzia a ragionare per il possibile erede di Conte in panchina e si pensa ad un big: potrebbe essere la carta vincente anche per Messi

Ancora incerto il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, dopo che il rapporto con la società sembrerebbe essere vicino alla rottura definitiva. Per questo motivo i nerazzurri starebbero ragionando sul possibile erede, puntando ad un big degli allenatori. Il suo arrivo significherebbe avere una carta in più per convincere il sogno Messi.

Calciomercato Inter, si pensa a Guardiola: con lui Messi potrebbe avvicinarsi

L’Inter ed Antonio Conte potrebbero decidere di separarsi a fine stagione. La vittoria in Europa League infatti potrebbe non bastare a riconfermare il tecnico sulla panchina nerazzurra, visto che il rapporto con la società sarebbe ormai vicino alla rottura definitiva. Così la dirigenza interista starebbe sognando in grande, pensando al possibile arrivo di Pep Guardiola. Dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Lione, come rivelato da Paolo Condò, l’allenatore spagnolo potrebbe essere vicino a dire addio al Manchester City e l’Inter starebbe sognando il suo arrivo in nerazzurro.

Gli ostacoli per il suo arrivo a Milano naturalmente non sarebbero pochi, dallo stipendio alto alle richieste sul mercato. Qualora Guardiola dovesse convincersi, l’Inter avrebbe anche una carta in più per provare il doppio colpo da sogno, cercando di convincere anche Lionel Messi. Infatti, dopo il caos in casa Barcellona di questo periodo, il fenomeno argentino potrebbe anche valutare una possibile partenza e di certo avere Guardiola come allenatore, stimato dalla ‘pulce’, potrebbe far dire di sì all’arrivo in nerazzurro. Tutte ipotesi fino ad ora, ma nel calciomercato sognare è sempre lecito.

