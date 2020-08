Pep Guardiola potrebbe dire addio al Manchester City: l’erede dell’allenatore spagnolo potrebbe anche arrivare dall’Italia

Cocente ed inaspettata l’eliminazione del Manchester City nei quarti di finale di Champions League contro il Lione per 1-3. Ora il futuro di Pep Guardiola sulla panchina dei ‘citizens’ sembrerebbe essere in forte dubbio. Due le piste per sostituirlo, una di queste porterebbe ad un allenatore italiano.

Calciomercato, Guardiola valuta l’addio: Allegri e Pochettino i possibili sostituti

Poteva essere l’anno giusto per il Manchester City per alzare la tanto ambita Champions League, ma a far sfumare il sogno dei ‘citizens’ è stato il sorprendente Lione di Rudi Garcia, che dopo aver eliminato la Juventus fa fuori anche la squadra inglese. Dopo questa amara sconfitta Pep Guardiola inizia a riflettere sul proprio futuro, pensando seriamente all’addio. Così il Manchester City inizia a guardarsi intorno e cerca di trovare un degno sostituto per guidare la squadra nella prossima stagione. Così tra i possibili sostituti del tecnico spagnolo sarebbero due i nomi in pole position.

Uno sarebbe quello di Massimiliano Allegri, allenatore ex Juventus che dopo un anno lontano dal terreno di gioco è pronto per una nuova avventura. L’altro allenatore sarebbe Mauricio Pochettino, tecnico che ha portato il Tottenham in finale di Champions League prima di lasciare il posto a Mourinho. Su di lui però ci sarebbe anche il forte interesse del Barcellona, pronto alla rivoluzione dopo la debacle in Champions League contro il Bayern Monaco.

