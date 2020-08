Calciomercato, Suarez verso la rescissione | Occasione per la Serie A!

La rivoluzione in atto a Barcellona potrebbe portare a clamorosi colpi di scena, come la rescissione di Suarez: l’uruguaiano potrebbe finire in Serie A.

Il quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco è stata la Caporetto del Barcellona, probabilmente dell’intera gestione Bartomeu. Il fallimento è stato così fragoroso da portare il presidente catalano ad epurare tutta la dirigenza e, nel prossimo mercato, anche diversi giocatori. Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, Luis Suarez potrebbe risolvere il proprio contratto con i blaugrana. Una clamorosa rescissione che porterebbe il ‘Pistolero’ lontano da Barcellona, rendendolo disponibile per diversi club di Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Suarez | Può rescindere con il Barça!

Secondo quanto appreso dalle fonti di ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe indicato solamente cinque giocatori come incedibili. Gli intoccabili di Bartomeu sarebbero Messi, Ter Stegen, De Jong, Ansu Fati e Riqui Puig: tutti gli altri potrebbero partire. Tutti compreso Luis Suarez. Per l’attaccante uruguaiano si è paventata addirittura l’ipotesi della rescissione del contratto: uno scenario che lo renderebbe altamente appetibile per le big di Serie A. Sia la Juventus (soprattutto) che l’Inter, infatti, sono alla ricerca di una prima punta.

I bianconeri vogliono trovare un centravanti in grado di lavorare per Cristiano Ronaldo e Suarez, dopo una vita passata accanto a Messi, potrebbe essere l’ideale. Così come per i nerazzurri, che formerebbero una coppia micidiale di attaccanti schierando l’uruguaiano insieme a Lukaku. Il tracollo societario del Barcellona, quindi, potrebbe portare in Italia uno dei migliori attaccanti dell’ultimo decennio: nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità.

Si potrebbe essere aperta una clamorosa occasione di mercato per Juventus ed Inter: Suarez ed il Barcellona starebbero valutando la rescissione consensuale.

RM

