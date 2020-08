Continua il progetto di rinnovamento in casa Juventus. Per arrivare al grande obiettivo in attacco, la società potrebbe offrire Paulo Dybala.

Continuano i movimenti di mercato in casa Juventus. Il progetto della società bianconera di rinnovare la rosa, sta portando il club ad intavolare grandi trattative di mercato, sia in entrata che in uscita.

Tra i nomi caldi in uscita, negli ultimi giorni sta circolando a sorpresa il nome di Paulo Dybala. Per l’argentino, reduce da una grande stagione in maglia bianconera, sono arrivate numerose offerte da parte di ‘top’ club europei. Nonostante le iniziali smentite, la Juventus starebbe prendendo in considerazione il sacrificio del fantasista mancino. L’alto ingaggio percepito da Dybala, e la sua attuale valutazione di mercato, sono fattori che potrebbe portare la dirigenza bianconera ad accettare la corte serrata da parte dei vari club interessati.

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe sbloccare l’affare Gabriel Jesus

Il sacrificio di Paulo Dybala consentirebbe alla Juventus di far respirare le casse del club, incassando cifre importanti grazie alla super annata del suo numero 10. Nelle ultime ore, aumentano però le voci che vedrebbero i bianconeri intenzionati ad inserire Dybala in una maxi operazione di mercato, come pedina di scambio.

L’affare clamoroso che potrebbe concretizzarsi riguarda l’arrivo in bianconero di Gabriel Jesus, stella del Manchester City. L’attaccante brasiliano, da tempo nei radar della Juve, viene visto come il rinforzo ideale per il reparto offensivo della squadra di Andrea Pirlo.

Per soddisfare le richieste del neo tecnico bianconero, la dirigenza è pronta ad imbastire uno scambio shock con il Manchester City, inserendo Dybala nella trattativa. L’ostacolo principale riguarda però le valutazioni fatta da parte dei due club dei rispettivi giocatori. La Juventus valuta Gabriel Jesus 65 milioni, mentre gli inglesi chiedono per il loro centravanti non meno di 80 milioni di euro. Inoltre per Dybala, i bianconeri sono intenzionati a chiedere un conguaglio a loro favore di almeno 22 milioni di euro. La trattativa tra i due club, seppur difficile, continua.

