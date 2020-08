La Juventus è a caccia di rinforzi in difesa per la prossima stagione: si pensa all’ex centrale della Roma, per cui Paratici potrebbe essere fondamentale

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo dopo l’amara eliminazione dalla Champions League contro il Lione. I bianconeri, tra i vari obiettivi, puntano a rinforzare anche il reparto difensivo. Occhi sull’ex calciatore della Roma per Pirlo. Paratici fondamentale nella trattativa

Calciomercato Juventus, idea Rudiger per la difesa: Paratici può facilitare la trattativa

In casa Juventus si prova a ripartire da Andrea Pirlo, dopo una stagione che tra pochi alti e molti bassi non è andata come si sperava ad inizio anno. Il nuovo allenatore bianconero inizia a delineare i propri piani di mercato e tra gli obiettivi ci sarebbe anche quello di rinforzare la fase difensiva. Per questo motivo il mirino di Fabio Paratici sembrerebbe essersi spostato in Premier League, tra le mura del Chelsea.

Infatti la Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi su Antonio Rudiger, ex difensore della Roma a Londra da tre anni. Il centrale tedesco attualmente sarebbe valutato dal Chelsea intorno ai 28 milioni di euro. L’ingaggio percepito dal difensore al momento si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro, che sfruttando il decreto crescita dovrebbe però diminuire. Fondamentale nella trattativa per Rudiger potrebbe essere proprio Fabio Paratici, vista la vicinanza con l’intermediario del giocatore. Un rinforzo dunque, che qualora dovesse arrivare, potrebbe portare sicuramente molta esperienza e solidità alla retroguardia juventina della prossima stagione.

