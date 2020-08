Dopo la storica debacle in Champions League, è tempo di rivoluzione in casa Barcellona: spunta il nome di Ronaldo e Messi minaccia Bartomeu.

La sconfitta contro il Bayern Monaco rischia di lasciare degli strascichi pesanti in casa Barcellona. Attorno al club catalano sembra esserci aria di tempesta, la rivoluzione appare quasi inevitabile. Uno dei più scossi per la batosta subita contro i bavaresi è stato Lionel Messi, quasi incredulo nel corso della partita. Al termine del match Bartomeu non ha perso tempo ed ha cambiato totalmente i quadri dirigenziali del Barcellona: la rivoluzione ha avuto inizio immediatamente. Fra i nomi da cui ripartire, nella capitale catalana, è circolato anche quello di Cristiano Ronaldo. La Juventus è avvisata.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Barcellona | Messi mette il veto!

Le possibilità che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus in estate sono remote, ma non per questo nulle. Nei giorni seguenti l’eliminazione dei bianconeri in Champions League, era circolata la voce che Jorge Mendes lo avesse proposto a diversi club, fra cui il Barcellona. Nelle contingenze attuali, con il club catalano pronto alla rivoluzione, la candidatura di ‘CR7’ sembra prendere maggiore forza. Ad ostacolare l’arrivo del portoghese a Barcellona, però, potrebbe essere proprio Lionel Messi.

Secondo quanto riferito da ‘DonDiario’, Messi avrebbe messo Bartomeu di fronte ad un bivio: se dovesse arrivare Ronaldo, l’argentino sarebbe pronto ad andarsene. Un veto in piena regola quello della ‘Pulga’, che non vuole avere una figura ingombrante come il portoghese al proprio fianco. Il possibile approdo di ‘CR7’ a Barcellona o, quantomeno, la possibilità di vederlo insieme a Messi appare quindi ancora più remota.

Il Barcellona pensa a Ronaldo per riaprire un ciclo vincente, ma Messi mette il veto: se arriva il numero ‘7’ della Juventus, l’argentino è pronto a lasciare la Spagna.

