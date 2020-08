Calciomercato Juventus, Pique per la difesa | Nuovo scambio col Barça

Dopo la disfatta con il Bayern Monaco, Pique ha annunciato di poter lasciare Barcellona: la Juventus potrebbe proporre un nuovo scambio.

Una sconfitta senza precedenti, quella inflitta dal Bayern Monaco al Barcellona. Al termine della partita, a metterci la faccia è stato Gerard Pique, confermando ancora una volta il proprio carisma e la propria personalità. Il centrale catalano ha parlato di “vergogna” e di fine di un ciclo, dichiarandosi pronto a partire per il bene del club. Dalle parole di Pique sarebbe nata un’idea in casa Juventus: i bianconeri potrebbero proporre ai blaugrana un nuovo scambio. L’asse Torino-Barcellona potrebbe infiammarsi di nuovo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super colpo per Pirlo | ‘Aiuto’ da Ronaldo

Calciomercato Juventus, idea Pique per la difesa | Scambio con Higuain

Secondo quanto rivelato in esclusiva da ‘Calciomercato.it‘, la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di proporre un nuovo scambio al Barcellona. Nel mirino dei bianconeri, questa volta, ci sarebbe finito Gerard Pique. Negli ultimi summit con Andrea Pirlo è emersa la volontà del nuovo tecnico bianconero di giocare con la difesa a tre. Da qui, la necessità di allungare il parco difensori della ‘Vecchia Signora’. Un uomo di grande esperienza come Pique potrebbe essere l’ideale anche per far crescere talenti come de Ligt e Demiral.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ultimatum Ronaldo

Sempre secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la Juventus potrebbe proporre al Barcellona un nuovo scambio. L’idea dei bianconeri è quella di inserire Gonzalo Higuain nella trattativa, con la consapevolezza che i blaugrana stanno cercando un vice Suarez. La valutazione di entrambi i giocatori si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro, quindi si potrebbe tentare uno scambio alla pari. Il nodo maggiore, probabilmente, è rappresentato dall’ingaggio di Pique: pari a 8,5 milioni di euro. A 33 anni, però, il centrale catalano potrebbe essere disposto a fare qualche sacrificio pur di trovare nuovi stimoli. Oltre al ‘Pipita’, la Juventus potrebbe inserire nell’operazione anche Aaron Ramsey.

Juventus e Barcellona potrebbero sedersi di nuovo intorno ad un tavolo: questa volta potrebbero discutere dello scambio fra Pique ed Higuain.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, svolta in attacco | L’assist è di Raiola

Barcellona, è Umtiti il calciatore positivo al Covid-19 | Il comunicato

Calciomercato Inter, sfuma Kanté | Notizia ‘bomba’ dalla Spagna