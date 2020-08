Andrea Pirlo vuole che venga alzato il tasso tecnico della Juventus. Un nome che può fare al caso dei bianconeri milita nel Manchester City di Pep Guardiola

Andrea Pirlo si è appena insediato sulla panchina della Juventus, la prima della sua nuova carriera da allenatore, eppure sembra già avere le idee chiarissime. Filtra infatti la sua richiesta al club di alzare notevolmente il tasso tecnico della squadra, in particolare a centrocampo e dalla trequarti in su. Il neo tecnico bianconero vuole insomma una Juve più europea, dunque più vicina alle aspettative di un Cristiano Ronaldo non certo contento della rosa e davvero nel mirino dell’emiro qatariota a capo del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, colpaccio Bernardo Silva: i dettagli

Proprio CR7 potrebbe aiutare Pirlo nell’esaudire questa sua richiesta. In che modo? Convincendo il suo connazionale Bernardo Silva a ‘sposare’ il progetto bianconero. Il portoghese ha qualità eccelse ed è davvero uno di quelli in grado di fare compiere un balzo di qualità alla ‘Vecchia Signora’. Con Guardiola il 26enne di Lisbona ha imparato davvero a fare tutti i ruoli tra mediana e attacco, sfruttando ovviamente le sue enormi doti tecniche. L’ex Monaco guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, uno stipendio tutto sommato alla portata della Juventus che al Manchester City potrebbe offrire sui 33-35 milioni di euro più il cartellino di Douglas Costa valutato intorno ai 30. Per un totale di 63-65 milioni.

Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi contropartite alternative all’esterno brasiliano, i quali grossomodo hanno la medesima valutazione. L’impresa sarà appunto convincere gli inglesi, in particolare Guardiola, a cedere un titolarissimo come Bernardo Silva, in scadenza nel lontano 2025 e autore questa stagione di 8 gol e 10 assist.

