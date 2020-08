Potrebbe essere cambiata radicalmente la posizione di Perisic: ora l’Inter si trova in mano un giocatore rivalutato e una possibile plusvalenza.

Fra i protagonisti della vittoria epocale del Bayern Monaco ai danni del Barcellona, Ivan Perisic è tornato ad essere molto ambito. Il prestito in Baviera è servito anche all’Inter, che è passata dall’avere in mano un esubero a ritrovarsi una risorsa importante. Perfino Antonio Conte sembra essersi ricreduto sull’esterno croato e, nel caso in cui non venisse riscattato dal Bayern, sarebbe disposto anche a trovargli uno spazio in nerazzurro. Nelle ultime ore, però, sembra essersi scaldato l’interesse della Roma per Perisic: l’Inter potrebbe proporre uno scambio.

Calciomercato Inter, la Roma pensa a Perisic | Scambio con Dzeko!

La questione Perisic sembra non essere più un problema per l’Inter: l’esterno croato ha ritrovato lo smalto di un tempo con il Bayern Monaco ed è tornato ad avere mercato. In primis, sembra essere vivo l’interesse della Roma. L’ex nerazzurro, infatti, sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Fonseca e, in caso di necessità, si adatterebbe bene anche al 4-3-3. Per questo motivo i giallorossi potrebbero farsi vivi con l’Inter al termine della stagione per Perisic. La nuova proprietà fornirebbe alla Roma i fondi necessari per portare il croato nella Capitale.

L’Inter, ancora prima che da una cessione, sarebbe ingolosita dallo scambio con Dzeko. Il bosniaco è la prima scelta di Conte per il vice Lukaku e già a gennaio il club meneghino aveva provato ad acquistarlo. Uno scambio fra Dzeko e Perisic potrebbe permettere ad entrambe le società di operare una plusvalenza e, allo stesso tempo, di risolvere dei problemi strutturali. Il ritorno dell’esterno croato in Serie A non è più una semplice fantasia, ma potrebbe assumere i contorni del club giallorosso.

L’Inter potrebbe aver trovato in Perisic una risorsa importante sul mercato: ora è possibile lo scambio con la Roma per portare Dzeko a Milano.

RM

