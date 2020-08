Dopo l’eliminazione in Champions League, continuano le voci sul futuro di Messi. L’Inter rimane alla finestra, e nel frattempo spunta una nuova destinazione.

Dopo la clamorosa eliminazione in Champions League, il futuro di Lionel Messi appare sempre più lontano da Barcellona. Da mesi sogno proibito dell’Inter, nel futuro dell’argentino potrebbe però spuntare una nuova e sorprendente destinazione.

Secondo Fred Hermel, noto giornalista sportivo francese, Lionel Messi avrebbe raggiunto un accordo verbale con un’altra ‘Inter’, quella di Miami. La squadra di proprietà di David Beckham, partecipante alla Major League Soccer, sta tentando di convincere il sei volte pallone d’oro ad accettare la corte americana.

Calciomercato Inter, rischia di sfumare il sogno Messi per la squadra di Conte

Intervenuto telefonicamente a RMC Sport, Fred Hermel, giornalista transalpino tra più affermati, ha pubblicamente rivelato alcune indiscrezioni provenienti dall’Argentina. Secondo Hermel: “Sono almeno due anni che Messi e l’Inter Miami stanno parlando. Uno dei motivi principali per cui l’argentino accetterebbe gli Stati Uniti, riguarda sicuramente l’aspetto fiscale. Messi è un’azienda vivente, e in Spagna le tasse sono molto alte. In America potrebbe pagare solo l’8% di tasse totali, nulla rispetto alla Spagna. Messi potrebbe andarsene tra un anno. Nel suo contratto ogni anno a maggio scatta una clausola che gli permette di andarsene. E sono sicuro che questo momento sta per arrivare”.

Una notizia ‘bomba’ dunque, che rischia di diventare realtà dopo la debacle subita dal Barcellona in Champions League contro il Bayern Monaco. L’altra Inter, quella di Milano, potrebbe di conseguenza dire addio al suo grande sogno, quello di vedere l’argentino deliziare i tifosi interisti alla ‘Scala del Calcio’.

