Calciomercato Inter, futuro Messi | ‘Bomba’ dalla Spagna!

L’Inter sogna un calciomercato importante e c’è anche la suggestione Messi per il 2021. Dalla Spagna arriva la ‘bomba’ riguardo l’argentino

È stata un’annata positiva fin qui per l’Inter, visto che la società ha visto i frutti dei tanti investimenti fatti nella scorsa estate conquistando il secondo posto in Serie A, e quindi la qualificazione in Champions League con largo anticipo, e la semifinale di Europa League che si giocherà lunedì sera con lo Shakhtar Donetsk.

In questa competizione si può e si deve arrivare fino in fondo e chiaramente la conquista di un titolo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta evidenzierebbe in maniera netta i passi da gigante fatti in questi mesi. Per essere ancor più competitivi, però, sono previsti altri affari importanti nelle prossime sessioni di mercato.

Calciomercato Inter, sogno Messi possibile: sempre più lontano il rinnovo con il Barcellona

Il nome enorme che circola intorno all’Inter, che può essere una sola suggestione o anche qualcosa in più, è quello di Lionel Messi. E ieri potrebbe essere arrivato un assist per la compagine nerazzurra, grazie al pesante ko del Barcellona per ben 8-2 con il Bayern Monaco.

I Blaugrana potrebbero perdere Gerard Pique, ma anche la ‘Pulce’ potrebbe essere più lontana. Il suo contratto scade a giugno 2021 e, secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, non dovrebbe esserci nessun rinnovo nei prossimi mesi.

Dal portale iberico riferiscono che l’argentino rinnoverebbe solo in caso di rivoluzione totale della rosa Blaugrana per tornare a essere competitivi.