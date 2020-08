Arriva l’ufficialità per il giovane talento acquistato dal Milan.

La trattativa era ormai definita, si aspettava solo l’annuncio ufficiale che è arrivato oggi: il Milan ha acquistato Emil Roback dall’Hammarby IF. Club svedese, di cui è azionista anche Zlatan Ibrahimovic, ha diramato un comunicato sul proprio sito per rendere noto il passaggio di Roback in rossonero: “L’Hammarby ha concordato con il Milan il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così i biancorossi e continua la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo”. Operazione da circa 1,5 milioni di euro. In merito alla trattativa, ha parlato anche Jesper Jansson, ds dell’Hammarby: “Roback ha scelto il Milan, noi avevamo l’accordo con due club. Siamo orgogliosi per aver ottenuto una cessione così importante per un giocatore della nostra Accademia. Sarà interessante seguire la crescita di un talento del genere“.

