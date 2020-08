Impegnato nelle trattative per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, Mino Raiola è pronto ad offrire un altro dei suoi assistiti per l’attacco del Milan.

Il Milan è pronto a sbloccare il suo mercato in attacco. L’assist decisivo potrebbe arrivare direttamente dall’agente sportivo italiano più famoso: Mino Raiola. Il procuratore di Nocera Inferiore è impegnato in questi giorni proprio con i rossoneri nelle trattative per i rinnovi di contratto di Donnarumma, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic.

Mentre per il portiere, in scadenza nel 2021, il rinnovo appare facilmente raggiungibile, altrettanto non si può dire per il bomber svedese. Arrivato a gennaio, Ibrahimovic ha contribuito notevolmente alla “rinascita” rossonera, toccando anche la doppia cifra nelle ultime giornate di campionato.

Calciomercato Milan, per sbloccare il rinnovo di Ibra, Raiola vuole offrire Kean ai rossoneri

Per il rinnovo di Ibra, Raiola ha chiesto al Milan un contratto da 6 milioni di euro. In risposta, la dirigenza rossonera ha proposto un rinnovo a 4 milioni di euro, più numerosi bonus per raggiungere la cifra richiesta dall’entourage dello svedese.

Per convincere il Milan allo “sforzo” economico per Ibra, Mino Raiola avrebbe proposto ai rossoneri una soluzione per rinforzare ulteriormente l’attacco di Pioli. Il giocatore in questione è Moise Kean, ex attaccante della Juventus e attualmente in forza all’Everton di Ancelotti. Assistito da Raiola, il giovane giocatore italiano potrebbe fare al caso del Milan, impegnato a cercare un attaccante da affiancare a Rebic. Inoltre Kean, garantirebbe un’alternativa di spessore proprio ad Ibrahimovic, facendo rifiatare il bomber svedese.

Per Kean la richiesta dell’Everton è di circa 25 milioni di euro cash. Raiola potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’operazione, convincendo gli inglesi a lasciare andare via il giocatore in prestito. Nelle intenzioni del Milan infatti, ci sarebbe quella di “bissare” l’operazione Rebic, puntando ad un prestito con diritto di riscatto.

