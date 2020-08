Calciomercato Milan, nome a sorpresa per la difesa | Scambio con Gattuso

Grandi manovre in difesa per il Milan, che ha messo nel mirino un titolare di una big di Serie A: possibile scambio

Il Milan può guardare con fiducia al futuro dopo una seconda parte di stagione in totale crescendo, un allenatore e una dirigenza che si sono dimostrati capaci e attenti, oltre ovviamente alla probabile conferma di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri di Pioli, Gazidis, Massara e Maldini si sono tuffati nel calciomercato, ma da portare a termine non c’è solo il rinnovo dello svedese. Nella rosa del Milan parecchi saranno confermati, molti altri andranno via.

Calciomercato Milan, idea Maksimovic: Paqueta può tornare da Gattuso

In difesa servirà sicuramente un colpo importante da affiancare ad Alessio Romagnoli, con Kjaer garanzia dalla panchina. Musacchio è praticamente fuori dal progetto, anche se – almeno fino alla prossima sessione di mercato – dovrà restare al Milan a causa dell’infortunio alla caviglia. Per questo per i rossoneri si è fatto con insistenza il nome di Nikola Milenkovic, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di un altro Nikola, Maksimovic, del Napoli. Il serbo si è dimostrato un giocatore importante per Gennaro Gattuso, che però potrebbe lasciarlo andare con uno scambio.

I possibili nomi sul tavolo sono quelli di Lucas Paqueta e Davide Calabria. Il brasiliano con Pioli non è riuscito mai a imporsi, quelle poche cose di spessore il classe ’97 le ha fatte vedere proprio sotto la guida di ‘Ringhio’. E Napoli può essere la piazza giusta. Non solo, perché un’altra possibile contropartita è il terzino, che piace in Spagna ma che con Gattuso si è trovato molto bene.