Calciomercato Juventus, via il top | Mossa shock del Manchester United

La Juventus lavora sul calciomercato e tiene d’occhio anche i possibili affari in uscita. Arriva la proposta a sorpresa del Manchester United

È stata una stagione difficile per la Juventus, che ora deve lavorare per rialzarsi e cancellare i brutti passi falsi di questi mesi. La società ha già dato uno scossone importante con il cambio di allenatore e soprattutto l’ingaggio di Andrea Pirlo, un debuttante in panchina che può comunque dare un segnale forte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio con la Roma | I dettagli

Il calciomercato poi sarà fondamentale per dare la svolta definitiva e provare a rialzarsi dopo questi mesi negativi. Il Manchester United nel frattempo pensa a Szczesny per la porta ed è pronto a offrire circa 10-11 milioni netti all’anno. Per questo potrebbe nascere l’idea di scambio che porterebbe David De Gea in bianconero.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Offerta del Manchester United per Szczesny”

A parlare del possibile addio di Szczeny è il giornalista Luca Momblano di Juventibus. Ecco le sue parole: “Szczesny ha una mega offerta del Manchester United, non so se anche alla Juve ha fatto la proposta. Gli ha offerto i soldi di de Gea a inizio anno e per questo la Juve ha adeguato il contratto. I Red Devils gli avrebbe offerto 10-11 milioni di euro e il polacco è lusingato, anche se non credo che sia il momento giusto per valutare un cambio di portieri in casa Juve”.

L’estremo difensore spagnolo non sembra incedibile e per i ‘Red Devils’ potrebbe essere sicuramente la pedina di scambio migliore per arrivare al polacco

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, offerta ‘monstre’ per il top player | Pronti 12 milioni annui

Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia per Pirlo | C’è il ‘si’ del giocatore