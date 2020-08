Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ultimatum Ronaldo

Indiscrezione clamorosa dalla Spagna. Cristiano Ronaldo avrebbe manifestato il suo dissenso per le strategie di mercato della Juventus. Possibile l’addio al club.

Situazione sempre più movimentata in casa Juventus. Con la nomina di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, la dirigenza ha dato il via a un rinnovamento totale della rosa. L’obiettivo principale per la società Campione d’Italia è quello di abbassare contemporaneamente l’età media della squadra e il monte ingaggi, considerato troppo elevato.

Dopo le prime rescissioni già attuate, il club sta pensando ad altre operazioni in uscita. I bianconeri sarebbero disposti a sacrificare alcuni ‘big’ della rosa, per rifondare la squadra partendo dai giovani più promettenti in circolazione.

Calciomercato Juventus, con la partenza di Dybala a rischio anche il futuro di Ronaldo

Tra i nomi dati in uscita, a sorpresa è emerso quello di Paulo Dybala. Il fantasista argentino è stato uno dei protagonisti principali della stagione appena conclusa. Con le sue 17 reti, il talento mancino è risultato decisivo per la conquista del nono scudetto della Juventus, venendo nominato dalla Lega Calcio come miglior giocatore del campionato di Serie A.

Con l’obiettivo Champions sfumato però, la Juventus intende ridurre gli ingaggi più alti della rosa, tra cui appunto quello di Dybala. L’interesse di molti top club inoltre, sta portando la Juve a rivedere il futuro della ‘Joya’ con i bianconeri. Le ipotesi di cessione del giocatore, stanno creando non pochi malumori non solo tra i tifosi, ma anche all’interno della rosa. Tra i giocatori più contrariati c’è soprattutto Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, autore di un’altra super annata con la Juventus, si è detto molto deluso per l’attuale condotta societaria. La critica maggiore da parte di CR7 riguarda la filosofia societaria attuale, improntata più a salvaguardare il bilancio piuttosto che a puntare grandi obiettivi in campo europeo.

Dalla Spagna è trapelata la notizia che vedrebbe l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes, in cerca di una nuova destinazione per il suo assistito. Qualora l’addio di Dybala dovesse concretizzarsi, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a terminare anzitempo la sua esperienza alla Juventus. Sul portoghese, continua l’interesse del Paris Saint Germain. Ultime clamorose indiscrezioni parlano di un possibile interesse del Barcellona. I blaugrana al momento non danno conferme al riguardo, ma il futuro di CR7 alla Juve appare sempre più in bilico.

