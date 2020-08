Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza la possibilità di uno scambio due per due con la Roma. Difensore e bomber per Pirlo

Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Pirlo è intenzionato a tornare all’antico, ovvero a puntare sulla difesa a tre che tante gioie ha regalato alla Juventus nelle ultime stagioni. Eccezion fatta naturalmente l’ultima targata Maurizio Sarri, un ‘fedelissimo’ di quella a quattro. Ecco spiegate allora le ‘mosse’ di calciomercato dei bianconeri in ottica acquisto di calciatori funzionali al vecchio-nuovo schema. Si parla per esempio di un ritorno deciso su Gosens dell’Atalanta, non a caso nel mirino pure dell’Inter di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, summit con Pirlo | Decisione shock su Dybala e CR7

Calciomercato Juventus, Mancini e non solo: maxi scambio con la Roma

Per la difesa a tre a Pirlo occorrerà almeno un altro centrale, non uno qualunque ma chi capace di ‘interpretarla’ con disinvoltura. Un nome che può venire in mente al neo tecnico juventino, così come alla dirigenza è quello di Gianluca Mancini, in forza alla Roma. Il 24enne di Pontedera l’ha applicata alla perfezione o quasi all’Atalanta, guidato e indottrinato da quello che è un vero e proprio ‘maestro’ a riguardo: Gian Piero Gasperini. Pagato 15 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 8 milioni e il 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili, ora ne vale circa il doppio. I rapporti con i giallorossi sono eccellenti, per cui la Juve potrebbe senz’altro trovare il modo di giungere a un accordo. Non va esclusa l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi, il quale ha una valutazione simile.

Il ‘baratto’ avrebbe anche delle possibilità di diventare maxi, con l’inserimento di altri due nomi: quello di Edin Dzeko, da tempo finito nel mirino di una Juve a caccia di un nuovo numero 9, e quello di Mattia De Sciglio, in uscita dalla società presieduta da Andrea Agnelli. Il tutto ‘alla pari’, per complessivi 40-45 milioni di euro con annesse super plusvalenze.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, caccia al grande colpo | Nome a sorpresa: le cifre

Calciomercato, Juventus-Renan Lodi | Il retroscena di CMWEB