Calciomercato Juventus, Dybala snobbato | “Qui non c’è posto per lui”

Continuano le voci sul futuro di Paulo Dybala. Per una delle possibili pretendenti l’affare appare però difficilmente realizzabile.

Con l’eliminazione negli ottavi di Champions League, si è chiusa una stagione alquanto travagliata per la Juventus. Una delle note più liete per i bianconeri, è stato di certo il rendimento del suo numero 10, Paulo Dybala. Con 17 reti in 46 presenze l’argentino si è rivelato decisivo per la conquista del nono scudetto di fila da parte della ‘Vecchia Signora’.

Nonostante l’ottima annata del fantasista ex Palermo, la sconfitta con il Lione ha generato un vero e proprio ‘caos’ all’interno della società torinese. L’esonero di Sarri e la successiva nomina di Pirlo in panchina, ha indotto la dirigenza della Juventus a rivedere in toto l’organigramma societario, valutando nuove strategie di mercato. Molti ‘big’ hanno lasciato o lasceranno la squadra in questa sessione di mercato, e tra loro circola da vari giorni anche il nome di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala snobbato dal Real Madrid di Zidane

Già vicino all’addio nella scorsa stagione, Dybala quest’anno è stato uno dei protagonisti dell’annata bianconera. Nonostante le grandi prestazioni fornite dal talento argentino, la società torinese ha programmato un deciso rinnovamento della rosa, puntando a un ricambio generazionale, con l’intenzione di abbassare allo stesso tempo il monte ingaggi.

L’appeal di Dybala all’estero e l’alto stipendio percepito dal numero 10, sono fattori di cui la Juventus sta tenendo conto. Fattori che potrebbero portare ad un clamoroso sacrificio di Dybala da parte della società. L’argentino viene seguito da tempo da Inter e Real Madrid, e proprio riguardo la società madrilena, sono emerse indiscrezioni importanti circa il reale desiderio di acquistare il fantasista bianconero.

Secondo ‘Defensa Central’, sito d’informazioni vicino all’ambiente madridista, il Presidente dei blancos Florentino Perez avrebbe rivelato a stretti collaboratori interni, l’impossibilità di procedere ad una reale trattativa con la Juventus. Motivo principale della “ritirata” del Real Madrid, riguarda i numerosi giocatori offensivi presenti nella rosa dei ‘galacticos’ che renderebbe estremamente difficile l’inserimento in squadra di Dybala. “Dybala è un gran giocatore, ma il Real Madrid già dispone al suo interno dei migliori giocatori al mondo. Con l’acquisto di Dybala saremmo costretti a cedere qualcuno in attacco. Tra Hazard, Jovic, Rodrigo, Vinicius, Benzema, Asensio…chi dovremmo mai vendere?”. Parole che sanno di “bocciatura” nei confronti del trequartista argentino. La Juventus continua a sondare il terreno, ma un’eventuale cessione della ‘Joya’ appare sempre più complicata.

