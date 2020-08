Calciomercato Inter, addio Lautaro | Clamorosa proposta di Simeone

Ritorna il tormentone riguardante Lautaro Martinez e questa volta ci prova Simeone. Dalla Spagna: proposta shock per l’Inter

L’Inter è pronta a vivere un finale di stagione infuocato, visto che solo due gare la separano dalla conquista dell’Europa League. I nerazzurri non alzano un trofeo da quasi 10 anni e questa volta hanno una ghiotta occasione da non sprecare. Nel frattempo lavora sul calciomercato e valuta possibili colpi sia in entrata che in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio con la Roma | I dettagli

Potrebbe presto tornare il tormentone riguardante Lautaro Martinez, ma questa volta a causa dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, i ‘Colchoneros’ sarebbero pronti a offrire Joao Felix per arrivare al colpaccio in attacco. Si parla anche di Neymar, ma l’argentino dell’Inter sembrerebbe il preferito di Simeone.

Lautaro è stato accostato per diversi mesi al Barcellona ma ora le trattative sono bloccate, chissà che alla fine a spuntarla non ci sia un altro club spagnolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, offerta ‘monstre’ per il big | Pronti 12 milioni annui

Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia per Pirlo | C’è il ‘si’ del giocatore