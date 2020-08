Accostato all’Inter il futuro di Ngolo Kanté potrebbe essere in Spagna. Rumours iberici parlano di un clamoroso scambio tra Real Madrid e Chelsea. Nell’operazione incluso Reguilón, obiettivo del Napoli.

L’obiettivo numero 1 per il centrocampo dell’Inter, Ngolo Kanté, appare sempre più lontano dall’Italia. Dalla Spagna trapela infatti la notizia di un imminente accordo tra il Real Madrid ed il Chelsea per il nazionale francese.

Per portare a Madrid il Campione del Mondo, i ‘galacticos’ sono pronti ad imbastire una maxi operazione, offrendo come pedina di scambio il giovane terzino sinistro Sergio Reguilón. Sul giovane difensore, quest’anno in prestito al Siviglia, era forte invece l’interesse del Napoli, con Gattuso beffato in caso di chiusura della trattativa tra il Real Madrid ed il Chelsea.

Calciomercato Inter, l’approdo di Kanté al Real Madrid sconvolge i piani del club. Anche il Napoli beffato

Lo scambio Kanté-Reguilón, che trova sempre più conferme dalla Spagna, cambierebbe i piani di mercato di Inter e Napoli. Se per Antonio Conte, l’innesto del centrocampista transalpino, risultava fondamentale per diminuire il ‘gap’ dalla Juventus, anche il Napoli rischia di dover rivedere le proprie strategie di mercato.

Gattuso è un grande estimatore del classe ’96, e la società partenopea appariva decisa a voler consegnare le chiavi della fascia al giovane nazionale spagnolo. La grande stagione del terzino mancino, in prestito al Siviglia, ha però attirato su di lui gli occhi dei maggiori club europei, tra cui il Chelsea di Lampard. Il tecnico inglese sta portando avanti un’opera di ringiovanimento della rosa, e Reguilón rappresenterebbe un’investimento importante per i londinesi.

