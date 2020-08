Calciomercato, Simeone a rischio | È duello fra Sarri e Pochettino

L’era Simeone sembra essere giunta al termine e l’Atletico Madrid starebbe valutando Sarri e Pochettino per la panchina: scontro tra filosofie.

L’eliminazione in Champions League contro il Lipsia ha lasciato strascichi pesanti in casa dell’Atletico Madrid. Non tanto per il risultato in sé, era pur sempre un quarto di finale, ma per le modalità con cui è arrivato. I Colchoneros sono stati dominati dalla compagine di Nagelsmann per novanta minuti. Una condizione che non è piaciuta alla dirigenza dell’Atleti, che starebbe riflettendo sull’esonero di Simeone. Il ciclo del ‘Cholo’ e l’era del ‘Cholismo’ potrebbe essere giunta a termine. Per sostituire il tecnico argentino ci sarebbero due filosofie a confronto: Sarri e Pochettino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nel mirino il talento verdeoro | Fissato il prezzo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ora è UFFICIALE | Willian ha firmato!

Calciomercato Atletico, post Simeone | Scontro fra Sarri e Pochettino

Il prossimo allenatore dell’Atletico Madrid potrebbe avere la Juventus nel destino. In caso di esonero di Simeone, infatti, il ballottaggio per la panchina colchoneros sarebbe fra Sarri e Pochettino. Il primo è appena stato esonerato dai bianconeri, mentre il secondo è stato vicino a sostituirlo prima che Agnelli virasse su Pirlo. La scelta a cui sembra essere chiamata la dirigenza dell’Atletico non è per niente scontata, ma piuttosto è un bivio fra due filosofie opposte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, la rivelazione del presidente | “Messi è possibile”

L’Atletico Madrid dovrebbe decidere se dare continuità al gioco difensivista di Simeone, scegliendo un tecnico come Pochettino. L’ex Tottenham ha una filosofia di gioco simile al ‘Cholo’, ma potrebbe riportare quell’entusiasmo smarrito dall’attuale tecnico dei ‘Colchoneros’. Sarri, invece, sarebbe un cambio di rotta totale: il tecnico di Figline è celebre per la sua visione offensiva e ariosa. Una filosofia che non è riuscito ad instillare anche nella Juventus e che gli è costata la panchina. Ora, Sarri potrebbe ripartire dall’Atletico Madrid.

L’Atletico Madrid pensa all’esonero di Simeone e per il futuro è in bilico fra due filosofie: il difensivismo di Pochettino ed il ‘Sarriball’.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto PSG per Ronaldo | Scambio più soldi

Juventus, intervento de Ligt | Comunicato UFFICIALE del club

Calciomercato Juventus, Dybala-Pogba si può | Apertura clamorosa