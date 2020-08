Higuain e De Sciglio sul piede di partenza alla Juventus. Il club bianconero potrebbe inserirli in una possibile trattativa con il Siviglia per Ocampos

Prima le cessioni, poi l’opera di rinnovamento per la Juventus. Matuidi non sarà il solo a lasciare la ‘Vecchia Signora’ questa estate dopo il nuovo ribaltone in panchina con Andrea Pirlo che ha rimpiazzato Sarri al timone. De Sciglio e Higuain, ad esempio, sono altri due indiziati forti a salutare la squadra campione d’Italia questa estate.

Juventus, idea Ocampos: De Sciglio e Higuain al Siviglia

Sul terzino ex Milan c’è fra gli altri altri l’interesse del Siviglia, con la Juve che valuterebbe intorno ai 10 milioni di euro il suo cartellino. Già vicino all’addio lo scorso gennaio, De Sciglio insieme ad Higuain potrebbe essere delle carte da sfruttare per arrivare ad un colpo in entrata dalla dirigenza della Continassa. Paratici e Nedved potrebbero fiondarsi su Lucas Ocampos, protagonista di un’ottima stagione tra Liga ed Europa League con la maglia degli andalusi. Il terzino e il ‘Pipita’ sul piatto per strappare l’ex Milan e Genoa a Lopetegui, anche se non sarà facile convincere Monchi. Higuain verrebbe valutato intorno ai 18 milioni, con la Juventus che dovrebbe mettere sul piatto anche una parte cash per soddisfare le richieste del Siviglia, che per il suo gioiello chiederebbe non meno di 45 milioni di euro.

Ocampos potrebbe rappresentare un’alternativa preziosa nel reparto offensivo per Pirlo, ma non sarà comunque semplice per la Juventus convincere il Siviglia che grazie anche alle magie dell’argentino punta alla vittoria finale in Europa League.

