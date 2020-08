Nuovo summit di mercato fra la dirigenza della Juventus e Pirlo, sul tavolo il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala: la decisione.

Sono giornate decisive e determinanti per la Juventus che verrà: l’approdo di Andrea Pirlo alla guida tecnica sta scombinando i piani dei bianconeri. Anche nella giornata di oggi il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’ ha incontrato la dirigenza per un importante summit di mercato. Il tema del giorno sono state le due stelle della Juventus: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Ad una stagione difficile a livello economico si è aggiunto il fallimento in Champions League e la società piemontese dovrà fare i conti con i propri conti.

Calciomercato Juventus, decisione shock | Uno fra Dybala e Ronaldo dovrà partire

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, la Juventus avrebbe preso una decisione clamorosa per la prossima finestra di mercato. A seguito del summit odierno con Andrea Pirlo, dove sono stati indicati i ruoli in cui sarà necessario investire, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di sacrificare uno fra Dybala e Cristiano Ronaldo. Una cessione illustre per finanziare il primo mercato targato Pirlo.

Fra i due fuoriclasse, la Juventus potrebbe essere più ingolosita da un’eventuale cessione di Dybala. Il costo dell’attaccante argentino è già stato ammortizzato praticamente in toto dai bianconeri e, in caso di addio, sarebbe una plusvalenza notevole. Riguardo a CR7, invece, nella giornata odierna si è parlato di una suggestione Barcellona: al momento, però, non sembrano esserci conferme al riguardo. Quello che è certo, però, è che le prossime settimane saranno decisive per scolpire quale sarà la Juventus della prossima stagione.

