Calciomercato Juventus, cessione Dybala | Spunta la data!

Le scelte di mercato della Juventus potrebbero portare ad una cessione di Paulo Dybala: i bianconeri hanno fissato una data limite per l’uscita della Joya.

Si sta delineando la Juventus che ha in mente Andrea Pirlo: l’ex centrocampista è passato dal disegnare traiettorie inedite in campo a disegnare una squadra di primo livello. Il neo-allenatore bianconero sta incontrando quotidianamente la dirigenza per indicare quali sono i reparti che necessitano di un restauro e quali giocatori potrebbero essere sacrificati. Uno di questi potrebbe essere Paulo Dybala, che è potenzialmente la più grande plusvalenza a disposizione del club piemontese. Oggi è stata fissata una data limite entro cui potrà partire il numero ’10’ della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | La mossa di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, cessione Dybala | Possibile entro fine agosto

Come l’estate scorsa, all’interno della Juventus si torna a discutere di una possibile cessione di Paulo Dybala. Le possibilità che si paventano di fronte al numero ’10’ argentino sono sostanzialmente due e opposte: lasciare subito Torino oppure rinnovare il contratto con i bianconeri. Le trattative per il rinnovo, infatti, non sono terminate nonostante le richieste esose dell’entourage di Dybala. Intanto, però, la ‘Joya’ potrebbe essere sacrificato in estate dalla Juventus: ecco le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, esterno dalla Premier | Lotta con il Real Madrid

Nella giornata di oggi, il giornalista di mercato Luca Momblano ha rivelato: “Il fatto che Dybala non sia incedibile non significa che sia sul mercato. La Juventus si prende il meglio dell’argentino ed è convinta che possa migliorare ancora, ma nell’idea della società non è lui l’epicentro su cui costruire il futuro. Se una società arriva con una grande offerta entro la fine di agosto potrà partire. Se l’offerta dovesse arrivare il 15 settembre, per la Juve sarà no a prescindere. La Juventus crede che non arriveranno offerte, ma se dovesse accadere sarebbe abbastanza in fretta, entro la fine di agosto”.

La posizione di Dybala rimane in bilico in casa Juventus, ma una sue eventuale cessione ha una data limite: se il numero ’10’ bianconero dovesse partire, sarà entro fine agosto.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, torna di moda Kroos | Ma non per la Juventus!

Juventus, intervento de Ligt | Comunicato UFFICIALE del club

Calciomercato, UFFICIALE Matuidi | L’annuncio del club