Calciomercato Juventus, Dybala in vendita | Scambi in vista!

Sono settimane cruciali per Paulo Dybala, diverse le ipotesi sul suo futuro. Spuntano quattro possibili scambi!

È stata una stagione particolare e difficile per la Juventus, che sperava di svoltare sia dal punto di vista del gioco che dei risultati ma alla fine ha fallito sia in entrambi gli aspetto. L’arrivo di Maurizio Sarri, infatti, non è servito a dare quella mentalità europea a una squadra abituata più che altro a difendere che attaccare.

Per questo motivo c’è stato il cambio in panchina e a sorpresa è stato ingaggiato Andrea Pirlo, che senza mai aver fatto esperienza si ritroverà subito su una panchina importante all’esordio, con l’obiettivo di vincere in ogni competizione.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: si pensa allo scambio tra big. Quattro i nomi

Per fare bene un debuttante ha sicuramente bisogno di una rosa all’altezza per far esprimere al meglio il suo gioco. Preoccupa però la posizione di Paulo Dybala, che la Juventus dovrà cercare di blindare entro il prossimo gennaio per non entrare nella zona rossa a causa del contratto in scadenza nel 2022.

Secondo Tuttosport, i bianconeri al momento non accetterebbero offerte inferiori ai 100 milioni. In caso di rottura, però, si potrebbero imbastire degli scambi come fatto per Pjanic. Al suo posto potrebbero arrivare calciatori come Gabriel Jesus del Manchester City, Isco o Asensio dal Real Madrid ma c’è anche l’ipotesi Morata dall’Atletico Madrid.

