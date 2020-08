Calciomercato Inter, non solo Emerson | Nome a sorpresa per la fascia!

La ricerca di rinforzi per le corsie esterne dell’Inter prosegue e porta a scoprire strade inesplorate: i nerazzurri mettono nel mirino un nuovo giocatore.

L’Inter sarà l’ultima italiana a terminare la propria stagione: con l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League, infatti, rimangono solo i meneghini in corsa in Europa. La dirigenza nerazzurra, però, è già al lavoro per migliorare la rosa in vista dell’anno prossimo. Uno dei focus su cui si dovranno concentrare gli uomini di mercato dell’Inter, seguendo le indicazioni di Antonio Conte, è quello relativo alle corsie esterne. Oltre ad Emerson Palmieri, l’Inter potrebbe aver individuato un altro rinforzo per il tecnico salentino: le ultime.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, caccia al grande colpo | Nome a sorpresa: le cifre

Calciomercato Inter, non solo Emerson | Anche Mykolenko per la fascia

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, l’Inter non molla la presa su Emerson Palmieri: l’esterno italo-brasiliano piace molto ad Antonio Conte, ma al momento non è stata ancora presentata nessuna offerta ufficiale al Chelsea. Nei radar di Marotta, poi, sarebbe finito un altro giocatore: Vitalij Mykolenko, terzino classe ’99 della Dynamo Kiev. L’esterno ucraino si è rivelato come uno dei prospetti più interessanti sul panorama europeo, tanto da ricevere l’interesse di diversi club di Premier League. L’Inter vuole rinnovare le proprie fasce e, sui taccuini degli uomini di mercato nerazzurri, non c’è solamente Emerson Palmieri.

RM

