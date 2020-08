Calciomercato Inter, caccia al grande colpo | Nome a sorpresa: le cifre

L’Inter va a caccia del colpo a centrocampo e si inserisce nella lotta con le big. Spuntano le possibili cifre per l’affare

È stata una buona stagione fino a questo momento per l’Inter, che ora è concentrata sull’Europa League per provare a riportare un titolo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta. In Serie A il cammino è stato nel complesso positivo visto che è arrivato un secondo posto, ma in futuro si vuole fare ancor di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Higuain più De Sciglio | Assalto all’ex Milan

Calciomercato Inter, spunta Aouar per il centrocampo: lotta con Manchester City, Arsenal e Juventus

I nerazzurri sono concentrati sul campo mentre la dirigenza lavora per programmare il futuro attraverso il calciomercato. Si valuta il grande colpo a centrocampo e per questo potrebbe spuntare il nome di Aouar del Lione. Su di lui però, come riporta il TheSun, ci sono anche Juventus, Arsenal e Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rottura Skriniar-Conte | Assalto dalla Spagna

Il club francese è partito da una valutazione di 70 milioni di euro ma potrebbe scendere anche sui 45. Il dirigente del Lione, Juninho, non ha escluso la partenza di Aouar ai microfoni di RCM Sport: “Quando hai grandi giocatori in squadra, è abbastanza logico che altre società più grandi con maggiore potere economico vengano a trattare”.

Il futuro del promettente Aouar dunque può essere lontano dalla Ligue 1 e anche l’Inter può inserirsi nella grande lotta per acquistarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Morata non è impossibile | Intreccio shock

Calciomercato Juventus, obiettivo Isco | Proposta shock dal Real