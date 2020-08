Icardi non registra pareri positivi in Francia e potrebbe partire dal PSG. Possibile intreccio con la Juventus, grande scambio all’orizzonte

E’ stata una partita carica di emozioni quella tra Atalanta e Paris Saint Germain, valida per il passaggio alle semifinali di Champions League. Ad accedere alla fase successiva è stato il club francese, ma per 90 minuti i nerazzurri di Gasperini hanno tenuto la vittoria in pugno. Poi il ribaltone finale. A pensarci bene erano ben poche le speranze dei bergamaschi contro campioni del calibro di Neymar, Mbappe o Icardi. L’argentino, a dire il vero, è stata una nota stonata nel match, troppo fuori dagli schemi di Tuchel e mai decisivo. Ha disputato una partita pessima, richiamando su di sé feroci critiche in Francia. Se il PSG vincesse la Champions o confermasse Tuchel sulla panchina, per l’ex Inter potrebbe profilarsi all’orizzonte un futuro lontano dai parigini.

Icardi-Juventus, idea scambio: Leonardo vorrebbe Dybala

Il tecnico del club campione di Francia non è infatti troppo entusiasta dell’attaccante. Ecco allora l’ipotesi di un possibile ritorno di fiamma da parte della Juventus, che da un bel po’ rincorre ormai il bomber argentino e ora più che mai a caccia di un centravanti prolifico. Il club di Parigi lo ha pagato 50 milioni più 8 di bonus, ma ne spetterebbero altri 15 all’Inter in caso di cessione in Italia entro un anno. Ecco che potrebbe entrare in gioco la Juventus con un’offerta che comprenda una parte cash più una contropartita. I bianconeri potrebbero così mettere sul piatto uno tra Ramsey, Douglas Costa o Bernardeschi.

Leonardo potrebbe però puntare il dito su Paulo Dybala, più volte accostato al PSG nelle ultime sessioni di mercato. La Juventus, però, lo valuta almeno 100 milioni di euro, il che complicherebbe i piani francesi.

