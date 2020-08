Il Milan riparte nel segno di Pioli e stila un piano per la rinascita: fra i possibili nomi di mercato dei rossoneri rispunta un nome clamoroso.

Il ribaltone dirigenziale a fine stagione ha stravolto i piani del Milan per il futuro. Adesso tutte le scelte di mercato passano da Stefano Pioli, che si è conquistato questo diritto sul campo. Fra i tanti nomi che infiammano i dirigenti rossoneri per riportare il ‘Diavolo’ ai livelli che più gli competono, rispunta un profilo clamoroso come quello di Mbappé. L’approdo del fenomeno del PSG sotto la ‘Madunina’ è quotato a 25,00 da parte dei bookmakers, un segnale che l’operazione è qualcosa in più che una semplice suggestione di mercato.

Calciomercato Milan, i nomi per la rinascita | Ci sono anche Mbappé e Bernardeschi

I nomi su cui il Milan è pronto a costruire la propria rinascita arrivano direttamente dai bookmakers. La quotazione più bassa, e quindi considerata più probabile, è quella relativa a Matteo Pessina: il suo arrivo in rossonero è dato a 3,00. Quasi sullo stesso livello sono valutati gli acquisti di Bernardeschi e Jovic. Entrambi i giocatori non sono più considerati dalle rispettive squadre di appartenenza che, anzi, caldeggiano una loro cessione.

Sembra essere il reparto offensivo ad infiammare maggiormente il mercato del Milan. Infatti, è tornato ad essere quotato il possibile arrivo nel capoluogo meneghino di Kylian Mbappé: dato a 25,00. Il fuoriclasse del PSG è destinato ad essere il giocatore numero uno della prossima decade e probabilmente avrà la possibilità di scegliere in assoluta autonomia le sue future mete. Molto più fattibile di Mbappé, anche per i bookmakers, rimane invece Duvan Zapata: l’acquisto dei rossoneri del bomber colombiano è quotato a 9,00. Il mercato del Milan è pronto ad entrare nel vivo.

