Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus. Su di lui ci sono gli occhi di una big di Serie A.

La Juventus sta lavorando molto sul fronte cessioni. Dopo l’ufficialità dell’addio di Blaise Matuidi, con Higuain e Khedira messi alla porta anche un altro giocatore potrebbe lasciare il club bianconero. Si tratta di Leonardo Bonucci, tornato a Torino dopo la breve esperienza al Milan, che potrebbe andare alla Roma. Con i giallorossi, inoltre, potrebbe nascere una sinergia di mercato per effettuare delle plusvalenze per mettere a posto il bilancio.

Juventus, Bonucci potrebbe lasciare

Luca Momblano, giornalista molto vicino alla vicende della Juventus, ha parlato della situazione di Leonardo Bonucci: “Ha rifiutato di recente un’offerta del Manchester City. Se ha detto no ai Cityzens, credo dica no anche a un’offerta della Roma. C’è un interessamento concreto dei giallorossi“. Tuttavia, Momblano ha detto anche cosa ne pensano a Torino di una sua cessione: “Tecnicamente non è sul mercato, però la Roma ha provato al 100% a sondare il terreno con la Juve. Probabilmente non andrà da nessuna parte, ma un paio di sorprese estive Bonucci le ha già regalate“. Dunque, meglio non escludere nulla. Il difensore bianconero dovrebbe restare a Torino, certo, ma potrebbero esserci delle sorprese come quando andò al Milan.

Momblano, poi, ha parlato di possibili plusvalenze tra Roma e Juve: “Nell’ottica di un mercato intelligente, potrebbe esserci uno scambio tra Kolarov e De Sciglio. Entrambe le società potrebbero effettuare una plusvalenza di venti milioni di euro“.

